Lo scontro con il ministro Salvini

La consigliera Marwa Mahmoud ieri è stata anche protagonista di un battibecco via social con il ministro della Lega Matteo Salvini. "Ma possibile che al Pd non vada mai bene niente", ha postato il vicepremier, allegando una foto della Mahmoud con la scritta: "Salvini banalizza, la castrazione chimica non è la soluzione". Il riferimento è alla dichiarazione della responsabile Pd, che diceva: "La castrazione chimica, invocata dal ministro Salvini, non è la soluzione ai tanti, troppi, casi di femminicidio nel nostro Paese. Ancora una volta il ministro fa propaganda sul corpo delle donne, banalizzando temi gravissimi e annunciando soluzioni semplicistiche. Serve un grande lavoro culturale per educare al rispetto, al consenso e alle differenze. E serve soprattutto una pena certa e giusta per non far sentire sole le donne quando trovano la forza di denunciare. L’orrore vissuto dalla giovane ragazza di Palermo non ci spinga ad usare la stessa violenza nel discorso pubblico". Sull’episodio è intervenuto anche il segretario provinciale del Pd, Massimo Gazza: "Usano il web come un manganello, espongono gli avversari politici alla gogna mutandoli in nemici, sollecitano i sentimenti dei loro follower, che accorrono al richiamo del capo con strepiti e ululati, usano strategie di propaganda da ventennio, oscurano la realtà, deteriorano il dibattito politico e culturale per il proprio tornaconto personale. Oggi è il turno di Marwa Mahmoud a cui garantiamo di essere una invalicabile scorta civica (e civile) e di continuare ad accompagnarla nel suo preziosissimo lavoro a servizio del Pd e soprattutto del Paese".