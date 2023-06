Lo scontro poi le fiamme: due feriti gravi

Uno schianto tremendo tra una moto e un’auto si è poi trasformato in un incendio che ha provocato gravi ustioni non solo al centauro ma anche all’automobilista. Entrambi, raggiunti dagli elicotteri del 118 di Parma e di Pavullo, sono stati trasportati al Maggiore di Parma e affidati uno alla Rianimazione e uno al Centro ustioni. E’ accaduto verso le 18 in via Cattanea, alla periferia di Reggiolo, sulla strada per Gonzaga.

Una Renault Clio era in fase di svolta verso un cortile privato proprio mentre dalla parte opposta arrivava la moto, un’Aprilia Rs 660 condotta da A.C., 35 anni, abitante a Guastalla. L’impatto con la Clio è stato violento, con la moto che ha preso fuoco. Il centauro, avvolto dalle fiamme, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Anche moto e auto sono rimaste avvolte dal rogo.

Alcuni automobilisti di passaggio, con estintori, hanno spento il fuoco che aveva avvolto gli abiti del centauro. Proprio in quel momento erano in transito i vigili del fuoco di Suzzara, chiamati su un intervento nella Bassa Reggiana. Il loro intervento è stato tempestivo, evitando conseguenze ancora peggiori. Poi sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica di Guastalla, oltre agli elicotteri del 118 di Parma e Pavullo. Le condizioni del centauro sono apparse piuttosto critiche. Al Maggiore anche l’automobilista, C.B., di 53 anni, abitante a Reggiolo, pur se con ustioni ritenute meno gravi. Rilievi dei carabinieri di Boretto.

