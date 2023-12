Lo scontro politico sale di livello: "Ora anche aggressioni al bar"

Botti di capodanno in anticipo, a Campegine, con "partigiani" del sindaco Spanò e dell’ex sindaco Artioli che ormai non lasciano passare occasione per punzecchiarsi e insultarsi in modo più o meno elegante. L’ultimo episodio è stato uno scontro verbale tra il padre del primo cittadino e il consigliere di minoranza Daniele Fontanesi, dopo che il sindaco era stato definito dall’opposizione sui social "Farinacci de noialtri". Unico aspetto positivo del clima scoppiettante è che le bagarre si svolgono sotto gli occhi di tutti: in consiglio comunale, sui social, sulla pubblica piazza e, l’altra mattina, al centralissimo Bar Sport. L’episodio è diventato oggetto di una lettera aperta di Artioli, diffusa su Facebook, e di un ordine del giorno presentato al Consiglio di giovedì sera. Artioli, capogruppo di "Rinascita Campeginese", scrive: "Nel Bar Sport in mezzo agli avventori il consigliere Fontanesi è stato verbalmente aggredito e offeso, in presenza di diverse persone, da uno strettissimo famigliare del sindaco. Le offese rivolte concernevano posizioni politiche espresse non dal Fontanesi come persona, ma dal Gruppo Rinascita, nel suo normale diritto di libertà di espressione e critica. Tale comportamento è espressione di una cultura estranea al civile confronto democratico; pare corretto condannare ogni forma di violenza verbale contro chi esercita il proprio mandato istituzionale". Si chiedeva quindi che il Consiglio stigmatizzasse il comportamento ed esprimesse piena solidarietà al consigliere. Causa i tempi di presentazione, l’odg non è stato discusso ma il sindaco Spanò a margine dell’assemblea ha personalmente espresso scuse a Fontanesi. "Quanto accaduto trova ferma condanna da parte dell’amministrazione e della giunta – si legge poi in una nota diramata ieri –. Sono atteggiamenti non condivisibili: non è accettabile che qualcuno venga offeso per le proprie idee". Ci si chiede poi perché simili cose accadano: "Riteniamo che la causa siano i certamente poco edificanti modi in cui l’opposizione sta veicolando le proprie idee. In paese si è infatti venuta a creare una palpabile tensione riconducibile a come i componenti di ’Rinascita’, e in particolare il capogruppo Artioli, ci descrivono, attaccandoci in modo pretestuoso, quasi sempre a livello personale e senza mai entrare nel merito degli argomenti. La situazione ha ingenerato in alcuni cittadini un atteggiamento quasi di ’bullismo’ nei confronti degli amministratori pubblici, con il risultato che la comunità risulta profondamente divisa". Uno strascico di quelle elezioni amministrative che nel 2022 videro Spanò prevalere sull’allora sindaco uscente Artioli per appena 16 preferenze.

Francesca Chilloni