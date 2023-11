Lo scorso anno 343 accolte in casa protetta. Quasi tutte madri

Nel 2022 sono state 343 le donne accolte dal centro antiviolenza ’Casa delle donne’, gestito dall’associazione Nondasola, e sono 248 quelle prese in carico dai servizi sociali del Comune di Reggio. Questo il profilo delle vittime di violenze psicologiche e fisiche perpetrate da partner o ex: sono soprattutto italiane, la maggioranza ha figli minori. L’età maggiormente rappresentata è quella tra i 30 e i 49 anni, negli ultimi anni però sono in aumento le ragazze tra i 18 e i 25 anni. La questura ha effettuato 50 ammonimenti, dieci in più dell’anno precedente. La Procura della Repubblica ha indagato 263 uomini per maltrattamenti, 118 per violenza sessuale, 117 per stalking. Sono state accolte 170 ordinanze di misura cautelare, 37 delle quali in carcere. Infine sono state 257 le donne che si sono rivolte al pronto soccorso dopo aver subito violenza. Ieri mattina in piazza era presente anche un presidio della polizia di Stato per sensibilizzare i presenti con volantini che recavano le informazioni sui numeri utili da chiamare per chiedere aiuto e gli strumenti messi a disposizione dalla legge per tutelare le donne in difficoltà. Alessandra Campani, presidente dell’Associazione Nondasola, che presidia da anni il tema e gestisce la Casa delle Donne, struttura dove le vittime trovano accoglienza e supporto, alla vigilia del 25 novembre ha espresso il proprio sogno: "Chiudere il centro. Se non ce ne fosse più bisogno, infatti, vorrebbe dire che siamo libere. A ben vedere lo stesso vale per questa data. Sogniamo che un giorno non sarà più una ricorrenza, perché non ce ne sarà più bisogno. Ma sarà per sempre un giorno festivo, in ricordo delle tante di noi che non sono sopravvissute alla violenza maschile". Un sogno infatti, perché mai come in queste ore, si tratta di una vera emergenza che continua a conquistare tristemente le prime pagine dei giornali e programmi televisivi con storie che raccontano di donne morte o ferite e famiglie distrutte. Fisicamente poi le attiviste si sono divise tra due mete: Roma, dove si è svolta la manifestazione nazionale di Nonunadimeno, e Reggio Emilia, che ha ospitato la camminata civica indetta dal Comune.

Elisabetta Grassi