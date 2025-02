Lo scrittore Paterlini racconta la sua vita: una confessione

Stasera alle 21, al Binario49 di via Turri, lo scrittore Piergiorgio Paterlini, in dialogo con la giornalista Susanna Ferrari, presenta il suo libro "Confiteor". Per la rassegna "Il mio mestiere è leggere libri", giunta ormai alla sua terza edizione, nata dalla collaborazione tra Binario49, Associazione Cinqueminuti e biblioteca Ospizio.

"Confiteor è il racconto dell’uomo che sono diventato, non flusso di coscienza, ma fatti, storie. E l’attraversamento, in settant’anni di vita, di tre secoli, dal mio ’Ottocento’ a oggi", dice Piergiorgio Paterlini e consegna al lettore un mondo, non soltanto un libro. Raccontando di sé incrocia la sua storia personale con quella di un Paese, tra amarcord e ricerca delle radici, tra romanzo di formazione e la scelta di vivere "dalla parte del torto", in un turbinio di episodi e riflessioni, fratture, ricomposizioni, struggimenti, sliding doors e sogni impossibili agguantati con tenacia, accadimenti mai svelati, fino all’approdo cui è arrivato come uomo, come pensatore, come giornalista, come scrittore.

Info: www.bibliotecapanizzi.it www.b49.it