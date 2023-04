Lo sfogo dell’ex militare: "Ritorsione politica"

"Una ritorsione politica". Interpellato dal Carlino prima del termine dell’udienza, l’ex comandante dei carabinieri di Gattatico Pietrangelo Casalino ieri ha definito così la denuncia sporta a suo carico dall’ex sindaco Gianni Maiola, poi scaturita nel processo: "Dopo tanti anni di onorato lavoro - ha detto il luogotenente - mi sono ritrovato in una situazione assurda".

Parole che hanno esplicitato un concetto da lui espresso durante l’esame davanti al giudice Giovanni Ghini: "Non so se sia stata l’invidia a portarmi in questa sede. Prima d’ora ero sempre venuto in tribunale per motivi inerenti al mio servizio... Forse - ha ipotizzato Casalino - perché ho voluto dare una mano al centrodestra". Il carabiniere ha raccontato di essere andato in congedo nel febbraio 2017. Ha riferito poi che il 25 aprile 2019 lui era fuori regione: l’avvocato difensore Daniele Dallara ha prodotto uno scontrino a riprova del viaggio. Secondo quanto riferito ieri da un educatore dei servizi sociali Val d’Enza, "il padre dei due minorenni mi disse di aver saputo dai carabinieri qual era la sede della loro collocazione nel giorno di ‘Bella ciao’", cioè la festa della Liberazione.

Ma il carabiniere non era a Reggio. In tribunale Casalino ha anche riferito che "durante il mio servizio a Gattatico durato 29 anni, non ci sono mai stati contatti diretti tra servizi sociali e carabinieri: non c’è un atto che dimostra questa corrispondenza". Ha anche detto che conosceva la situazione del padre di famiglia, ma ha escluso il resto: "Non l’ho mai chiamato e non ho mai risposto alle sue telefonate". Dopo l’assoluzione, il luogotenente ha rilasciato un commento tramite il suo avvocato: "Questa vicenda ha leso la dignità della mia persona, dopo oltre 39 anni di servizio nei carabinieri e 30 come comandante della stazione di Gattatico. Si è trattato di un attacco fatto in periodo di campagna elettorale, quando mi ero candidato, del tutto infondato. Ed è una lesione all’Arma che mi ha rappresentato per tanti anni".

al.cod.