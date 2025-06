Lo show della Urban Dance Studio

Un centinaio di allievi della Urban Dance Studio di Brescello, diretta da Sara Avanzi, è stato protagonista nei giorni scorsi di uno spettacolo al Teatro Due di Parma, gremito in ogni suo spazio, con un saggio che ha voluto fondere danza e umanità, con coreografie curate nei dettagli e ricche di significato.

A fine spettacolo, dedicato alla pace, si è avuto un toccante minuto di silenzio per il popolo di Gaza e le vittime delle guerre, che ha coinvolto il pubblico in un simbolico abbraccio collettivo, con bandiere bianche sventolate da tutti i presenti.

"Abbiamo portato in scena coreografie di valore tecnico ed emotivo. Urban Dance Studio – dice Sara Avanzi – non è solo danza: è educazione, rispetto, empatia. È una famiglia che cresce ogni giorno. Esibirsi in un teatro così prestigioso è stata un’emozione fortissima".