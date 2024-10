Lo show di Giacobazzi e una pièce per Croce Verde e Core

Oggi si apre un fine settimana all’insegna del connubio intrattenimento–beneficenza nella nostra città. Giuseppe Giacobazzi sarà il mattatore di stasera, al Valli, per i 110 anni della Croce Verde di Reggio e Albinea, occasione in cui proporrà ‘Osteria Giacobazzi‘ (ore 21). Il ricavato per acquistare una nuova ambulanza in Croce Verde.

Sabato al teatro San Prospero lo spettacolo ‘Io…Lei’, di Valeria Calzolari, a sostegno della Fondazione Grade (inizio ore 21). Una pièce per la regia di Marco Santachiara e con la supervisione artistica di Elisa Lolli sulle emozioni, i sogni e le paure che si affrontano nella vita. Gli attori Luca Drogo, Monica Borciani e Valeria Calzolari accompagnano il pubblico in un viaggio emozionale e intenso, dove le decisioni della vita rimandate per paura si scontreranno con lo scorrere inesorabile del tempo. Aggiunge la direttrice generale del Grade Valeria Alberti: "Lo spettacolo sostiene la campagna di raccolta fondi ‘Facciamo crescere la nostra squadra del CORE’, che ha l’obiettivo di raggiungere 1,3 milioni di euro, per coprire le spese dei 6 nuovi posti letto all’Ematologia".

Ingresso 20 euro.

Info: 0522 295059, whatsapp 375 7225943.

Lara Maria Ferrari