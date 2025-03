Lo Shrek dei Geniattori a Sorbolo. Arlecchino di scena al Pigal

Diversi gli appuntamenti di teatro per bambini e famiglie. Oggi alle 17 al centro sociale di Sorbolo Levante, a Brescello, va in scena la compagnia dei Geniattori di Guastalla con "Le avventure di Shrek". Sul palco un gruppo composto da una ventina di attori dilettanti tra adulti e bambini, a proporre un adattamento del noto film, utilizzando materiale di riciclo per scenografie e costumi.

Al circolo Pigal di via Petrella Reggio alle 16 va in scena la compagnia Bambabambin Puppet Theatre con "Quel diavolo di Arlecchino", svelando le radici del noto personaggio dal vestito multicolore. La combinazione delle tecniche della commedia dell’arte e del teatro dei burattini dona vita a una narrazione vivace e dinamica, in cui il passato e il presente di Arlecchino si fondono in un gioco di battute, inganni e risate.

Al Piccolo teatro San Francesco da Paola (ex cinema Verdi) oggi alle 16,30 la compagnia "I Sonnambuli" presenta "All’arrembaggio del (vero) tesoro" con Riccardo Cantoni, Silvia Rossi, Daniele Corradi, Veronica Montagna, Stefano Marra, Pietro Soresini, con la direzione di Rico Montanini.