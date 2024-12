Lo slancio ’green’ di Intermpump: "Linee guida comuni nel Gruppo"

Interpump Group annuncia la conclusione del processo di elaborazione dell’azione E.7 - Linee Guida di Gruppo per l’Eco-Design dei prodotti - e la sua adozione da parte di tutte le società del Gruppo. Una dichiarazione di "forte impegno nei confronti della sostenibilità ambientale", spiegano dall’azienda santilariese fondata e presieduta da Fulvio Montipò, una "naturale spinta verso la promozione della circolarità sia dei propri prodotti sia dei propri processi, attraverso attività di ricerca e di sviluppo di soluzioni innovative".

In particolare, il Gruppo ambisce "da una parte a creare prodotti sia più durevoli ed efficacemente gestibili al termine del ciclo di vita, dall’altra a promuovere il riutilizzo dei materiali di rifiuto dei processi produttivi per minimizzare l’impatto ambientale. Se le attività di ricerca e sviluppo rappresentano il punto di partenza di questo percorso, il coinvolgimento di fornitori, clienti e partner rappresenta un fondamentale importante per garantirne il successo".

In virtù della struttura organizzativa decentrata del Gruppo a livello di attività operative, l’introduzione di linee guida è fondamentale per definire i parametri e gli obiettivi fondamentali e garantire un’applicazione coerente ed efficace delle pratiche consigliate: "Sarà poi responsabilità di ciascuna società – aggiungono – rendere quanto più possibile concreta la realizzazione degli obiettivi definiti dalle linee guida".

Il Gruppo ha anche ricordato come le azioni previste per il biennio 2023-2024 "ambiscano a integrare nella strategia del Gruppo i principi fondamentali in ambito Esg – si legge in una nota – creando il contesto valoriale e organizzativo mentre quelle successive vogliano supportare il raggiungimento da parte del Gruppo degli obiettivi di decarbonizzazione 2030 e 2050".