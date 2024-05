Lo Spazio Aperto pronto a rinascere

Stanno proseguendo veloci, dopo un lungo periodo di stop forzato da motivi tecnici e burocratici, i lavori all’ex teatro Spazio Aperto, in centro a Rolo.

Gli operatori dell’impresa incaricata stanno posizionando le travi portanti del tetto. Poi si continuerà con la sistemazione interna, sperando di poter riaprire l’importante spazio polivalente entro alcuni mesi. Sempre in concomitanza con i lavori in corso, per motivi di sicurezza il tratto di via NazarioSauro adiacente al cantiere resta chiuso almeno fino al 31 maggio, per consentire i vari interventi.

L’ex Spazio Aperto è chiuso per inagibilità dal maggio del 2012, a causa degli effetti del terremoto che aveva colpito duramente l’Emilia, con danni anche a Rolo e nella vicina Reggiolo. L’iter tecnico-burocratico dell’intervento non è stato facile, prevedendo la messa in sicurezza, l’adeguamento alla normativa antincendio, il completo rifacimento del tetto e del palcoscenico in legno, con la riorganizzazione del sottopalco, costruzione ex novo di una scale di sicurezza per il retro palco, rifacimento di tutti gli impianti, elettrico e di riscaldamento, secondo criteri di risparmio energetico, la costruzione di un ascensore per salire al primo piano, fino a un dispositivo necessario per eliminare le barriere architettoniche e l’ampliamento degli spazi con l’annessione al teatro dell’ex sala delle associazioni, al primo piano, che in passato aveva un accesso indipendente. Uno spazio che, in un piccolo paese, potrà avere un ruolo davvero importante.

Antonio Lecci