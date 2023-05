"Lo spazio educativo tra Cella, Gaida e Cadè andava riaperto"

"Riaprire lo spazio educativo permanente tra Cella, Cadè e Gaida per contrastare il disagio giovanile in zone in cui sono aumentati spaccio e vandalismi". La proposta di Alleanza Civica – elaborata con l’associazione Mattone su Mattone (comitato cittadino delle frazioni sulla via Emilia) – è stata però bocciata in Consiglio Comunale lunedì scorso con 16 voti contrari e 10 favorevoli dell’opposizione. Ma il consigliere comunale Filippo Ferrarini non ci sta: "Era stato gestito per 17 anni da volontari, poi lo spazio ‘Freccia Azzurra’ è stato chiuso per mancanza di fondi. L’amministrazione è sorda quando si vogliono attuare politiche concrete a favore della cittadinanza e dei giovani. Siamo amareggiati e rammaricati. È un’occasione persa".