Lo speciale presepe di Nismozza

Oggi pomeriggio alle 16 a Nismozza, con replica domani alle 17 alla palestra comunale di Collagna, va in scena "Tzimtzum. Variazioni sull’amore", una versione molto particolare del presepe vivente che vuole fare riflettere sul tema dell’amore e della pace. Per informazioni: tel. 328-6617196.

Uno spettacolo con Lucia Ferretti, Patrizia Bonini, Nadia Mechetti, Luciano Scaruffi, Ortensia Rizzo, Enzo Rizzo, Jules Pisanò, Maria Antichi, Marzia Gennari, Francesco Manenti, Daria Menichetti, Alessia Maggiali, Minaliza Restan e Maura Natalini.

In caso di maltempo la rappresentazione di Nismozza, in piazza Amanzio Fiorini, viene annullata. L’evento è stato organizzato a cura dell’associazione Intelfade. Da segnalare pure il Capodanno a Febbio, con musica e fuochi d’artificio, a cura di Alpe di Cusna. Per informazioni: tel. 329-7447685.