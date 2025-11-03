Unione Europea: “Più unità”

CronacaLo speciale salvataggio. Pompieri liberano un asino intrappolato nel fango
3 nov 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Lo speciale salvataggio. Pompieri liberano un asino intrappolato nel fango

L’intervento in una zona paludosa in via Tre Croci a Scandiano

I vigili del fuoco hanno prima spalato a mano e poi hanno imbragato l’animale

I vigili del fuoco hanno prima spalato a mano e poi hanno imbragato l’animale

Un inusuale e complesso intervento di soccorso ha impegnato i vigili del fuoco di Reggio nella giornata di ieri a Scandiano. L’allarme è scattato in via Tre Croci, una zona boschiva che, a causa delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi, si era trasformata in una vera e propria palude. L’operazione ha avuto come protagonista un asino che, probabilmente cercando di attraversare il terreno bagnato, è rimasto intrappolato in una profonda pozza di fango. L’animale era completamente immobilizzato e stremato dagli sforzi per liberarsi, con il rischio di annegare o di subire gravi lesioni.

Le squadre dei pompieri, giunte tempestivamente sul posto, hanno dovuto affrontare un terreno estremamente difficile. Il primo passo è stato quello di spalare manualmente la terra e il fango attorno all’animale per creare un varco e ridurre la pressione che lo teneva bloccato.

Successivamente, per evitare ulteriori traumi all’asino, i pompieri hanno utilizzato imbragature speciali e tecniche di recupero specifiche. Dopo un lavoro lungo e meticoloso, l’asino è stato gradualmente trascinato fuori dalla melma e riportato su un terreno sicuro e asciutto. Nonostante lo spavento e la fatica, l’animale è stato visitato e trovato completamente illeso.

