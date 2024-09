Lo spettacolo dell’Olimpia inaugurerà i Mondiali

La cerimonia di apertura dei Mondiali di pattinaggio artistico parlerà reggiano. È tutto pronto per la manifestazione intercontinentale in programma a Rimini dall’8 al 21 settembre, facente parte degli World Skate Games 2024, ovvero tutte le discipline rotellistiche, che si snoderanno anche in altre regioni italiane. Nel programma inaugurale della kermesse romagnola, l’Olimpia Viano, società fondata nel 1986, reciterà un ruolo da protagonista nel "Grande spettacolo di apertura" dei campionati mondiali in programma domenica dalle 16.

Dopo il successo dello spettacolo ’Lo Schiaccianoci’, andato in scena a gennaio al PalaFanticini, la societá vianese con la squadra Skating Art, guidata dal genio artistico di Marco Guion, supportato da Natascia Bergamini, é pronta a mettersi di nuovo in gioco, con una danza storica per omaggiare la corte malatestestiana, in riferimento agli sposi Francesca e Gianciotto Malatesta inseriti nella storia di Paolo e Francesca.

Una vetrina da urlo per le rotelle vianesi che si esibiranno all’interno di evento che prevede la partecipazione di oltre 12.000 persone tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da più di 100 paesi, con 156 titoli mondiali da assegnare.

"Ancora una volta - dice Federica Razzoli, presidentessa dell’Olimpia Viano - verranno uniti i passi di danza classica con il pattinaggio, in un connubio unico che speriamo possa incantare il pubblico come già abbiamo fatto a Reggio. All’interno della nostra delegazione, faranno parte anche alcuni atleti di altre societá della provincia e ancora una volta i preziosi costumi saranno realizzati dalla Bottega del Teatro, la storica sartoria di Reggio di Marco Guion, supportato dalla instancabile collaboratrice Allison Quiñones Bravo". In arrivo anche tante altre novità. "La nostra società - continua Federica - è reduce dai campionati nazionali di pattinaggio Aicse Acsi con la squadra composta dalle giovani atlete Laura Galassini, Mia e Greta Milioli e Rebecca Ferrari. I campionati italiani appena conclusi a Misano e Riccione, hanno regalato ad Olimpia Viano una splendida medaglia d’oro con Laura e ottime prestazioni di Mia, Greta e Rebecca".

Cesare Corbelli