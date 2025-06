Lo spettacolo ’Escape Mauriziano’. E note ai Chiostri di San Domenico

I principali appuntamenti di Restate. Ai Chiostri di San Domenico, alle 19 va in scena un concerto per la rassegna Musicae Civitas. Alle 21, al Mauriziano c’è ’Escape Mauriziano: chi sarà stasera il fantasma e come liberarlo?’ della Compagnia teatrale Il Fortunale.

All’Arena Stalloni, alle 21,30 è in programma il film Napoli – New York di Gabriele Salvatores.

Per Estate Popolare, dalle 18 al circolo Arci Stranieri iniziano le lezioni di Street basket. Il 22 luglio sarà poi in programma Urban Flow, festa finale dell’attività con tornei di basket 3x3 e multisport. Il laboratorio è infatti il primo appuntamento di Urban Vibes/Urban Flow, il percorso creativo per under 20, per esplorare le possibilità di espressione attraverso il corpo, il movimento, il suono e i linguaggi in un contesto urbano (www.estatepopolare.it ).

Info: www.comune.reggioemilia.it/restate