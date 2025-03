"Lo spettacolo ’Noi’ al teatro Ariosto è solo un’operazione di maquillage"

La presentazione ’Noi centro storico’ – Piano di rilancio per la valorizzazione del Centro storico di Reggio Emilia – si rivela un’operazione di maquillage politco, anziché un genuino sforzo di rilancio. Il nome, con l’inclusivo ’Noi’, è inappropriato, data la percezione di esclusività dell’evento, definito da molti come un "pomeriggio di gala" inaccessibile, nonostante i posti disponibili. Questa esclusione, che ricorda più un’assemblea di partito che un dibattito aperto alla cittadinanza, svela una profonda incapacità di dialogo e una mancanza di reale volontà di ascoltare le istanze dei cittadini. È un’occasione persa per un confronto reale e costruttivo, un’ulteriore dimostrazione di come la giunta comunale di sinistra, anziché governare, preferisca indulgere in una retorica vuota, perdendosi in rappresentazioni teatrali inefficaci. Se non si interviene con tempestità e concretezza sulle reali criticità, la mancanza di sicurezza, il degrado ambientale e la stagnazione economica segneranno un futuro fosco per il nostro centro storico, e per l’intera città; il costo di questa rappresentazione politica, pagato dai contribuenti, rappresenta solo l’ultma goccia di amarezza in un calice già colmo di delusioni. È necessario abbandonare la retorica e affrontare i problemi reali con soluzioni concrete ed efficaci: incentivi fiscali, semplificazione burocratica, gestione del traffico e della sosta, riduzione della tassazione e eventi per attrarre investimento e rivitalizzare il cuore della città.

Luca Vezzani(Coordinatore Forza Italia)