Lo spettacolo: "Un coro per la pace" stasera a Cavriago

"Un coro per la pace" è lo spettacolo che questa sera alle 21 va in scena alla Sala Rossa della Multisala 900 di Cavriago. Sul palcoscenico RegospelCoro Reggio Emilia, diretto da Navid Mirzadeh, che si è occupata anche della regia. Insieme a loro: Valerio Pellegri alla tastiera, Massimo Fontana alle percussioni, Gaetano Nenna al clarinetto. E le voci recitanti: Dea Zanardi, Giulia Montermini, Barbara Bonomo, Grazia Ferretti, Andrea Bedeschi e Angelo De Mitri. "Questo progetto è stato pensato in primis per portare a conoscenza attraverso canti e recitazioni il dramma della popolazione Iraniana e successivamente, visti anche gli eventi mondiali, più in generale il tema della pace e di come concretamente ognuno di noi possa essere portatore di pace ovunque si trovi. - Ha spiegato Gabriele Lasagni, presidente dell’associazione Cantiamo in Coro – RegospelCoro. - Stasera presentiamo uno spettacolo, che ha come filo conduttore un antichissimo testo persiano intitolato "La Conferenza degli Uccelli", del poeta e scrittore Attar. Lo spettacolo alterna letture in italiano e in persiano, canti di varie origini e provenienze. Le parti recitate poi non riguardano soltanto "La Conferenza degli Uccelli", ma anche testi scritti da noi in merito al tema della pace e di quanto sta accadendo nel mondo. Abbiamo voluto prendere le mosse da quest’opera di Attar perché metafora del viaggio, che ci impone di farci più leggeri, di spogliarci di fardelli inutili". Biglietti: intero 20 euro, ridotto 13. Info: www.multisala900.it

s.bon.