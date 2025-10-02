"Lo Spezia era in difficoltà, due punti persi"

"Abbiamo iniziato male, condizionati ancora dalla sconfitta di Bolzano: nella ripresa siamo stati aggressivi fin da subito e per poco non la vincevamo". Molto lucida l’analisi di Davide Dionigi sullo strano 1-1 con lo Spezia. "Abbiamo sofferto, ma in realtà hanno fatto un solo tiro nel primo tempo e uno alla fine con la punizione di Esposito ben parata da Motta. In generale la squadra in questi sei incontri meritava più punti. Abbiamo alcune difficoltà, come l’emergenza difensiva, e i ragazzi stanno dando il massimo". Dionigi dribbla le polemiche arbitrali. "In settimana si sono sentite tante lamentele, ma noi non parliamo degli episodi".

In sala stampa anche i due migliori in campo, Manuel Marras e Natan Girma: i due si sono seduti nella postazione per le interviste insieme, e non separatamente. "Sono due punti persi", sentenzia Marras. "Loro erano in grande difficoltà in dieci. Avremmo dovuto crossare di più e perdere meno palloni, ma c’era stanchezza. Peccato per il palo, ma la fortuna bisogna portarsela dalla propria parte". L’esterno parla anche del pessimo primo tempo. "Anche noi abbiamo i nostri punti de deboli, dobbiamo migliorare nella gestione del pallone. Con l’ingresso di Girma, che fa un gran lavoro di raccordo, è andata meglio. Volevo vincerla".

Sulle scorie della sconfitta col Sudtirol. "Nel calcio devi cancellare subito l’ultima gara, i blackout succedono nell’arco di 38 partite. Abbiamo tanti giovani che non sono abituati a questo, e dovranno crescere velocemente perché la Serie B non ti aspetta". Non un grande arbitraggio. "Non è un alibi, però tra cartellini e il poco recupero dato ho diversi dubbi". Sul futuro. "Sarebbe bello salvarsi il prima possibile per poi togliersi qualche soddisfazione".

Microfono anche a Natan Girma, che ha cambiato la sfida. "Se spacco le partite subentrando? L’ho fatto anche da titolare altre volte (ride di gusto, ndr). Ho cercato di aiutare la squadra, anche con la voce. Sono contento di esserci riuscito, ovviamente con l’aiuto di tutti, ma anche un po’ deluso per non aver vinto". Poi analizza. "Siamo tutti ragazzi con voglia di crescere, e anche se ancora non ci conosciamo perfettamente stiamo creando un bel gruppo. Col Sudtirol abbiamo sbagliato gara, ma guarderei la reazione che è quel che conta. Sabato giochiamo col Cesena, e dobbiamo ripartire dal secondo tempo visto con lo Spezia".

L’affetto del pubblico verso di lui è forte. "Lo sento, è da tre anni che percepisco l’amore di Reggio. Mi sento a casa". Poi un commento sulle voci di mercato che lo volevano allo Spezia. "I procuratori e i direttori parlano, discutono. Io ho sempre avuto la testa sulla Reggiana, quel che succede fuori dal mio controllo non lo so".