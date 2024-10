Lo Spezia rispolvera tutti i suoi assi. Hristov, Elia e Kouda per la sfida con la Regia

Ancora imbattuto, vedremo se imbattibile. Sicuramente con (almeno…) un paio importanti armi in più nel proprio arsenale.

Lo Spezia sta preparando la sfida contro la Reggiana – che ieri si è allenata al mattino – senza aver ancora conosciuto l’amaro sapore della sconfitta (3 vittorie, 4 pareggi e secondo posto in classifica a tre punti dal Pisa capolista).

La squadra di Luca D’Angelo – arrivato in corsa nella passata stagione dopo il tragico avvio di mister Alvini– ha plasmato un collettivo coriaceo, combattivo e dinamico a propria immagine e somiglianza che si sviluppa utilizzando il modulo 3-5-2.

Tra i simboli della squadra c’è sicuramente Petko Hristov, difensore centrale e capitano – nonché leader imprescindibile – che sta lottando contro il tempo per essere a disposizione sabato, alle 15, quando allo stadio ‘Picco’ arriveranno i granata per l’ultimo match prima della sosta.

Lo ‘stopper’ bulgaro, fratello di Andrea (10 presenze e un gol nella Reggiana nella stagione 2022-2023), ha infatti saltato la trasferta di sabato scorso contro il Sassuolo – terminata a reti bianche – a causa di un problema al ginocchio destro. Ieri però ha ripreso ad allenarsi (anche se con cautela) assieme al resto del gruppo e sta facendo di tutto per recuperare.

Nel mirino c’è ovviamente il ‘derby’ che potrebbe essere l’occasione anche per un altro importantissimo rientro tra i titolari e che riguarda Salvatore Elia. L’esterno destro classe ’99 è stato condizionato da qualche infortunio di troppo in questo inizio di stagione, ma sabato potrebbe tornare a brillare dal primo minuto.

Il ragazzo di scuola Atalanta ha giocato solamente 218 minuti in stagione, ma dopo i novanta con Pisa e Frosinone, l’infortunio di Cosenza, ed i dieci contro la Carrarese e nell’ultima con il Sassuolo, il rodaggio dovrebbe essere finito e per mister D’Angelo ci sarà un’opzione (importantissima…) in più, da utilizzare con continuità.

L’altra novità dovrebbe essere rappresentata dal rientro (almeno nella lista dei convocati) di Rachid Kouda, forte centrocampista classe 2002 che è stato acquistato dal Parma in agosto, ma poi lasciato in prestito alla squadra ligure. Per lui la stagione è iniziata in maniera travagliata, con alcuni grattacapi di natura muscolare e non gioca con la maglia dello Spezia dal 5 maggio, nella trasferta di Cosenza. La luce alla fine del tunnel però si è accesa proprio in questi giorni e il talento nativo di Cantù è pronto a tornare a disposizione contro la Reggiana.