Lo spirito del cambiamento "Sarà una rivoluzione civica"

di Benedetta Salsi

Massimo Montanari, tra un trekking in Bulgaria e un campo estivo fra ragazzi e animali, ha le idee chiare su quello che sarà il futuro del parco delle Caprette. Un futuro che chiama "rivoluzione", fatto però di cose semplici: educazione civica, ascolto e buon esempio. E lui, che da anni attraversa il centro storico con i suoi asinelli e le sue maglie color granata, non nasconde l’entusiasmo.

Montanari, come affronta questa nuova sfida?

"Lo spirito che ha animato me e la mia socia a partecipare a questo bando è quello di dare un’ulteriore svolta al nostro rapporto con gli animali. ’Reggio città asinabile’ ha cambiato la visione e il concetto dell’utilizzo degli animali in città. E anche in questo caso vorremmo fare la nostra rivoluzione".

Che cosa intende?

"Fino a ora il parco delle Caprette è stato quasi un parcheggio di animali, senza custodia, dove la gente andava lì a dare da mangiare. A volte cose molto pericolose anche, come pasta e pane (le capre sono erbivore!), ma sono state anche malissimo e si è resa necessaria un’operazione: nel loro stomaco sono stati trovati gusci di cozze. Andare avanti così era inaccettabile".

Che cosa cambierà?

"L’animale non è un giocattolo. Noi vorremmo prolungare il concetto della città che si relaziona con gli animali. Il parco della Caprette, con la nostra gestione, avrà un custode diurno che vigilerà ed educherà le persone a non dare cibo; ma anzi le inviterà a entrare nel recinto per accarezzarle, magari un nonno potrà prendere una capretta al guinzaglio e portarla fuori per farla brucare nell’erba con il nipotino. Non è una meraviglia questa? E rivoluzionerà in modo semplice e naturale il rapporto tra le persone e gli animali".

Quanti animali ci saranno?

"Sette caprette e due asinelli. Stop. Di più non ci stanno e non sarebbe più ’benessere animale’. Non serve l’affollamento, ma costruire un significato attorno alla presenza".

Da dove si parte?

"Da settembre inizieremo a pulire il terreno, metteremo a posto la staccionata, sistemeremo il parco e poi, credo a ottobre, inizieremo a portare gli animali. Così ci sarà un collegamento tra il parco del Mauriziano e quello delle Caprette. Reggio diventerà una città che offre un rapporto diverso con gli animali. Un luogo di incontro, come lo è il Mauriziano con gli asini".

Coinvolgerete altre realtà?

"Stiamo cercando anche altre associazioni che ci diano una mano: Casa Bettola, il comitato di via Monte Cisa. Ne abbiamo fatte di cose per questa città, ormai ci conoscono. Ma per quel posto serviva un cambiamento. Era giunto il momento di dare una svolta. Saranno previste feste domenicali, passeggiate a piedi dal Mauriziano. Anche per sfruttare ’Reggio Emilia città dei sentieri’. Mattone su mattone la si può rendere una città vivibile, con proposte semplici ma strutturate. Ci proviamo".

La sento carico...

"Se accetto un incarico del genere devo essere carico. Ma abbiamo bisogno di aiuto e comprensione. Ci saranno anche polemiche, non sarà facile insegnare alle persone che lo hanno sempre fatto che è sbagliato dar da mangiare agli animali: ma è educazione civica!"