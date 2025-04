"Lo sport come lezione di vita". Quattro leggende come maestri

Lo sport come risposta alle dipendenze e alle difficoltà dei giovani. È questo il filo conduttore della ventiquattresima edizione di ’Banca Generali Un Campione per Amico’, una delle più importanti manifestazioni nazionali a carattere sportivo-educativo. Quest’anno l’iniziativa, promossa da quattro leggende dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Castrogiovanni, parte proprio da Reggio, con la prima tappa in programma domani dalle 9.30.

Per tutta la mattinata, Piazza Vittoria si trasformerà in una palestra a cielo aperto, dove i quattro testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado non solo le tecniche per diventare campioni, ma soprattutto il valore dell’integrazione, del rispetto delle diversità, della determinazione e della passione nell’inseguire i propri sogni. Adriano, Andrea, Francesco e Martín avranno il compito di trasmettere ai piccoli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, principi fondamentali validi sia nello sport che nella vita, avvicinandoli all’attività fisica e a uno stile di vita sano.

Anche quest’anno la manifestazione ha il patrocinio di Coni e Cip, mentre Banca Generali rinnova il proprio sostegno per il quattordicesimo anno consecutivo, rafforzando il proprio impegno nell’educazione finanziaria.

"Siamo molto felici di iniziare il tour da Reggio, sostenendo come Banca un evento che non è solo sportivo, ma racchiude valori fondamentali per la vita e le relazioni – spiega Stefano Pesci, Sales Manager di Rete - Emilia e Sud Lombardia –. Crediamo sia importante trasmettere alle nuove generazioni i principi positivi dello sport, avviandoli anche ai primi passi nell’educazione finanziaria, un tema centrale per la gestione del risparmio".

Durante il tour in 10 città italiane, attraverso una serie di attività interattive i ragazzi riceveranno nozioni di base sulla gestione del denaro, mentre un altro focus sarà dedicato alla sostenibilità. Ai partecipanti verrà consegnato un libretto che illustra gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, nell’ambito del progetto ESG ’Time To Change’, dedicato all’impegno globale per un futuro più sostenibile.

L’evento negli anni ha raccolto un grande successo: 23 edizioni, più di 230 tappe in tutta Italia e, soprattutto, circa 230mila bambini coinvolti.

