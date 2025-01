Lo sport come strumento politico. Al via la mostra al centro Mavarta

’Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in guerra (1936-1948)’: la mostra proposta da Comune e Anpi in occasione del periodo del Giorno della Memoria sarà inaugurata questo sabato, 11 dicembre, al centro culturale Mavarta di Sant’Ilario (ore 16). Per l’occasione sarà possibile partecipare a una visita guidata dello storico Gianluca Gabrielli. L’esposizione inquadra il periodo che va dalle Olimpiadi di Berlino (1936) a quelle di Londra (1948), che coincide con un’inedita politicizzazione dello sport. Il regime nazista e quello fascista hanno esaltato il corpo degli atleti, incentivando la pratica sportiva per promuovere il mito dell’uomo nuovo a sostegno di ideologie razziste e utilizzando lo sport come strumento di propaganda e di arma diplomatica. Tuttavia, anche in questo tragico periodo, lo sport è stato per numerosi atleti espressione di resistenza e di disobbedienza.

La mostra realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi propone un’inedita lettura di tutto il XX secolo, concentrandosi essenzialmente sulla Germania nazista e sull’epurazione e arianizzazione della società tedesca che non tralascia nessun ambito sportivo. L’evento fa parte del programma di iniziative “Vittime e Carnefici - 80 anni dalla Liberazione di Auschwitz” promosso dai Comuni di Sant’Ilario, Gattatico e Campegine.

La mostra sarà visitabile fino al 22 febbraio: lunedì, mercoledì, venerdì ore 15-19; sabato ore 15.30-17.30. Ingresso libero. Info e prenotazioni visite scuole: 0522 671858 – 338 7830547