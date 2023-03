"Lo sport fa bene alla montagna" L’Arma preparerà qui i Mondiali

CASTELNOVO MONTI

"Ravvivare la montagna era uno degli obiettivi di questo mandato e iniziative come queste sono molto importanti". Così Giammaria Manghi, capo della segreteria politica dell’Emilia-Romagna, commenta l’accordo tra Regione, Comune e centro sportivo Carabinieri nell’ambito del progetto ’Sport valley’: gli atleti dell’Arma (circa 200) svolgeranno proprio in Appennino tra giugno e luglio sei settimane di preparazione, in vista dei Mondiali di atletica programmati ad agosto a Budapest.

All’ufficio territoriale della Protezione Civile di Reggio sono stati presentati anche i dati del turismo sportivo organizzato in Appennino nel 2022: solo gli eventi e i raduni ospitati a Castelnovo Monti hanno portato a 10.137 pernottamenti sul territorio, quasi il quadruplo degli ultimi anni pre-Covid. La Federazione sport sordi Italia, che nel capoluogo montano ha il suo centro, ne ha generati 642, molti in bassa stagione. Aiutano i grandi numeri dei campionati nazionali di atletica CSI che, svoltisi a settembre, nel 2023 non ci saranno. Per quest’anno sono comunque previste oltre 6000 presenze e in nessun calcolo, è bene ricordarlo, è compreso il turismo spontaneo.

Il sindaco Enrico Bini è "molto felice e orgoglioso, anche perché le presenze si distribuiscono: l’Appennino è forte se sta assieme". I carabinieri porteranno in città grandi atleti, tra i quali la medagliata europea e campionessa italiana nel lancio del martello Sara Fantini: "Castelnovo ha impianti di alto livello e un’eccezionale collaborazione tra istituzioni, carabinieri, sport e giovani". Il maresciallo maggiore Ottaviano Iuliano, comandante del centro sportivo carabinieri sezione Atletica, crede nella scelta: "A Castelnovo ci sono collaborazione e passione, grazie a chi ci accoglie e in particolare a Nino Teggi e Marinella Vaccari, che meriterebbero una statua"

Tommaso Vezzani