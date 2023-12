Lo sport reggiano in lutto. Addio a Davide Morstofolini. Era la grande anima del Csi

Lutto nello sport reggiano. Nella notte tra mercoledì e giovedì è morto Davide Morstofolini, 72 anni, anima della polisportiva Audax di Poviglio, storico presidente del Centro Sportivo Italiano provinciale, tra il 2008 e il 2016, e poi apprezzato dirigente anche a livello regionale e nazionale. A gennaio gli era stato diagnosticata un tumore, contro la quale ha lottato senza mai perdere il suo spirito positivo continuando la sua attività nel Csi sino a novembre inoltrato, come direttore tecnico regionale e responsabile della commissione tecnica nazionale per il settore Volley. Solo negli ultimi giorni era stato ricoverato all’Hospice dell’Ospedale di Guastalla, dov’è avvenuto il decesso e nella cui sala mortuaria sarà aperta da stamattina la camera ardente. "Una perdita enorme – commenta l’attuale presidente del Csi reggiano, Alessandro Munarini, succeduto proprio a Morstofolini – Davide era una persona dal cuore aperto, volontario per puro spirito di servizio, vocato allo sport nei cui valori educativi credeva tantissimo, specie pensando a bambini e ragazzi, a favore dei quali era sempre pronto a organizzare meeting, raduni e tornei. Era la classica persona schiva, che stava dietro le quinte a darsi da fare e che scioglieva i nodi più che star dietro alle polemiche". A ricordarlo anche il presidente nazionale Csi, Vittorio Bosio: "Ci lascia un uomo perbene, garbato e generoso, guidato dagli ideali più semplici e più veri. Lo ricorderemo come un punto di riferimento, un esempio virtuoso da cui attingere gli insegnamenti fondamentali". Anche l’Uisp di Reggio ricorda il dirigente: "Lo sport perde un uomo di grande intelligenza e sensibilità. Di Davide ci mancheranno soprattutto la passione per lo sport di base, ma anche l’ironia e il profondo equilibrio con cui affrontava ogni confronto". I funerali di Morstofolini saranno domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Poviglio.

Gabriele Gallo