Lo sport, volano di crescita per il territorio

Lo sport come volano di crescita territoriale insieme a enogastronomia e meccatronica: questo il tema della 6^ edizione di "Medici per il territorio", evento organizzato dalla Medici Ermete alla Tenuta La Rampata e a cui giovedì ha partecipato un pubblico di primissimo piano. Tra gli splendidi vigneti di un’azienda che esporta in 70 Paesi, hanno dialogato l’ex calciatrice (oggi commentatrice sportiva) Katia Serra e il campione di sci Giuliano Razzoli, conduttore di una acetaia. "Col nostro progetto– sottolinea Alessandro Medici, alla guida dell’azienda – vogliamo aiutare la comunità ad aver maggiore consapevolezza dei propri punti di forza per elaborare nuove idee".

f.c.

Nella foto: Giuliano Razzoli, Alessandro Medici, Giammaria Manghi, Katia Serra