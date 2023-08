Lo sportello Millecure incrocia domanda e offerta per le badanti

Un aiuto in più, per le famiglie che devono gestire persone anziane o non autosufficienti. Arriva dallo sportello Millecure, nuovo servizio attivato dall’azienda speciale I Millefiori (azienda del Comune di Novellara per i servizi assistenziali e per l’infanzia) per l’Unione dei Comuni della Bassa reggiana.

Operativo da alcune settimane con due sportelli, a Novellara e a Boretto, Millecure incrocia domanda e offerta per l’attivazione di assistenti familiari, le cosiddette badanti. Il nuovo servizio sta raccogliendo la disponibilità di badanti sul territorio degli otto Comuni dell’Unione Bassa reggiana.

Non una semplice raccolta di nominativi, ma colloqui approfonditi con le assistenti familiari per verificarne innanzitutto le competenze, ma anche la disponibilità di tempo, l’autonomia negli spostamenti, aggiungendo pure corsi di formazione gratuiti per le badanti, in modo da poter fornire persone competenti alle famiglie.

Gli sportelli di Millecure restano attivi al Circolo ricreativo Aperto, in via Veneto a Novellara, il venerdì dalle 10 alle 14, e nel municipio di Boretto, lunedì mattina dalle 10,30 alle 13,30. Il nuovo sportello ha unicamente una funzione informativa e di incontro tra domanda e disponibilità, senza intervenire in alcun modo nel rapporto di collaborazione che si verrà eventualmente a creare e che sarà poi gestito in piena autonomia fra le parti interessate.