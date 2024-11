Lo Sporting Cavriago riconquista la vetta

Ribaltone in Terza categoria fra i team di Cavriago. Lo Sporting riguadagna la vetta grazie al 2-0 rifilato al Felina e all’impresa del Biasola che ferma sull’1-1 il Cavriago interrompendone a cinque la serie vittoriosa. Dopo il nulla di fatto del primo tempo, euro-gol di Sonko e shoot angolato di Piacentini. L’ex regina ringrazia Ait Lhaj che insacca il pari dopo che il Rivalta aveva sbloccato con lo sprint di Ferracane, abile a saltare in uscita il portiere. Nuovo bagno d’umiltà per il Vetto che cade (1-4) in casa sotto i colpi del Coviolo, nonostante il gol-lampo di Briselli. Per gli ospiti tre reti in fotocopia con buchi della difesa enzana sfruttati da Cerrelli, Mballo e Truzzi, poi stoccata di Dalhoumi. Si conferma il mal di trasferta del Collagna che cede (1-3) allo Sporting Tre Croci nonostante il provvisorio pari firmato di tap-in da Edoardo Gaspari; per gli scandianesi singola di Marino e double di Rocchi. Pari nel big-match del girone D di Seconda categoria fra Celtic Cavriago e la capolista United Albinea: aprono i biancoverdi con lo scatto di Reggiani che indovina il perfetto esterno destro sul secondo palo. Ad inizio ripresa preciso esterno dal cuore dell’area disegnato dal mediano Margini servito da corner.

Spreca tanto la Borzanese che a Carpineti si fa riprendere dal fantasista ex rotegliese Currà dopo lo scatto del pari ruolo Sana. Solo un brodino per il Puianello che in casa impatta (1-1) nello scontro salvezza contro la Consolata, ripresa dalla fiondata da fuori di Perona dopo che i sassolesi avevano sbloccato con l’incornata di Friggeri da corner.

Un sigillo del puntero Brocchetta consegna al Novellara il big-match fra leader del girone E contro il San Prospero Correggio. Tiene il passo sulla vetta la Virtus Mandrio che sbanca Dosolo, feudo del Rapid Viadana, grazie al double nel primo tempo del centravanti D’Elia che insacca su diagonale e dagli undici metri. Sugli scudi il guardiano Magagnoli che neutralizza un penalty ai mantovani. Hurrà all’inglese per la Saxum United che regola il Reggiolo grazie al sinistro telecomandato di Zoina e all’opportunista Sacco in girata un assist della freccia Ceesay.

Primo sorriso stagionale per gli Original Celtic Bhoys del trainer Beppe Ingari (Prima categoria) che espugnano Corlo con un secco tris. Sblocca dagli undici metri Sakho (fallo su Dabre), quindi nel finale punizione di Kumih e contropiede di Xert. Continua il momento no della FalkGalileo impallinata a 3’ dal gong dalla capolista Virtus Correggio trascinata dalla girata di Boukal. Cittadini avanti con la rete in scivolata di Grotti, abile ad avventarsi su una punizione di Aramu, ma dopo solo un minuto il lob di Scutifero consegna il pari su incredibile autorete.

Scivola in casa anche il Guastalla nel big-match col Campogalliano che capitalizza il gol-lampo di Leporati. In pieno recupero il puntero Allai si fa parare il penalty del meritato pari dal guardiano modenese Bigi. Secco tris della Rubierese nel derby con la Campeginese infilata dal tap-in dello stopper Costa. Si sblocca il bomber Vanacore che al 78’ fila via su lancio lungo e realizza su diagonale calibrato e contropiede finalizzato dal baby Neji (2006), all’esordio fra i senior.

Prezioso pari esterno (1-1) per l’Abc sul terreno della Casalese punturata dalla ripartenza finalizzata dal fantasista Stradi. ‘Zona Cesarini’ ancora fatale al Quattro Castella che perde in casa (1-2) contro la capolista Team Traversetolo, nonostante il provvisorio pari con l’inserimento del mediano ex scandianese Berselli.