"Lo stabile crollato va bonificato da tutto l’amianto"

"Bisogna bonificare totalmente dall’amianto lo stabile crollato in via Donizzetti". Lo ribadisce dall’opposizione il gruppo "Rinascita Campeginese", che già da segnala il potenziale pericolo di una copertura di cemento amianto collassata in edificio di proprietà privati. La bonifica, da tempo sollecitata, a loro avviso non è stata completata come invece asserisce la maggioranza. Giuseppe Germano Artioli, ex sindaco e capogruppo di minoranza, il 15 gennaio ha inviato una segnalazione ad Arpae, Comune e Polizia Locale della Val d’Enza. Ha risposto solo Arpae per declinare la propria competenza, invitando ad inviare la segnalazione direttamente ad Ausl. Cosa che è stata fatta il 18 febbraio. L’azienda sanitaria ha risposto: "Si comunica che, a seguito della segnalazione, il Servizio Igiene Pubblica ha preso in carico il Procedimento ed avviato gli accertamenti di competenza. Eventuali richieste/proposte di intervento, come previsto dalle vigenti normative, saranno inviate alle Autorità competenti". Ma, si domandano da Rinascita, ad oggi "Dagli Enti interpellati ancora nessuna risposta: staranno forse aspettando che il Comune provveda per poi dirci che l’amianto è stato tolto e non smentire il sindaco? Dobbiamo comunque presumere che gli accertamenti siano ancora in corso". E concludono sconsolati: "Riteniamo sia inutile, su questo tema, fare un’interpellanza al Comune, sia per i lunghi tempi di risposta, sia perché, come successo in passato, a volte non si degnano nemmeno di rispondere".

Francesca Chilloni