Lo stadio Campari fa un salto nel futuro

Sono stati avviati di recente i lavori riqualificazione con il sistema a Led degli impianti di illuminazione notturna dei campi di gioco della stadio fratelli Campari a Bagnolo, programmati e finanziati con le ultime variazioni di bilancio del Comune. Un investimento complessivo di 103 mila euro che verrà completato durante i primi mesi del prossimo anno con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp sulla copertura delle tribune, il primo di proprietà dell’ente pubblico locale. "Un’opera importante – ammette il sindaco Gianluca Paoli – che contribuisce a creare le condizioni per la sostenibilità economica di un impianto fondamentale per lo svolgimento della pratica calcistica del paese, sia giovanile che dilettantistica".

Proprio sulla pubblica illuminazione sono diversi i progetti avviati dall’amministrazione comunale, con interventi su alcune strade oltre che in un luoghi di ritrovo e in vari spazi del centro storico, anche per aumentare la sicurezza in generale, con una azione di contrasto alle aggressioni e ad altri reati che possono essere favoriti da una carenza di luce nelle ore serali e notturne, in particolare in spazi frequentati da pedoni.