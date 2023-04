Lo stadio comunale ‘Il Poggio’ sarà intitolato a Guido Nasi, figura storica di Albinea e della società sportiva locale. La proposta ha ottenuto il via libera dalla Prefettura di Reggio ed è stata voluta e accolta dall’amministrazione, dalla famiglia e United Albinea. In municipio ieri è stato condiviso il percorso di inaugurazione.

Durante la fiera della Fola, in settembre, sarà svelata la targa in memoria e piantumato un albero in suo ricordo. Si svolgerà anche un torneo di calcio organizzato dallo United con i bambini della scuola calcio. "L’intitolazione vuole essere un segno di vicinanza e riconoscimento di un grande personaggio della nostra comunità che ha dedicato una vita alla sua grande passione sportiva: il calcio", dice l’amministrazione.

Nasi è stata una figura fondamentale per lo sport di Albinea e non solo. Fondatore dell’Us Montericco e storico dirigente dell’Albinea, fu componente della commissione lavoro per la delegazione provinciale Figc, consigliere provinciale Csi e membro della consulta per lo sport del Comune.

m.b.