Lo staff di Media Design Studio sostiene gli atleti disabili

Media Design Studio di Rubiera sostiene l’inclusione al fianco di All Inclusive Sport. La società di Rubiera, specializzata in progettazione meccanica, documentazione tecnica e design per l’industria, ha scelto di destinare al progetto All Inclusive Sport una donazione per aiutare l’inclusione sportiva dei bambini e ragazzi con disabilità. Grazie ad All Inclusive Sport, in provincia, sono già 180 i ragazzi e le ragazze inseriti in quasi 100 associazioni sportive che svolgono la disciplina preferita insieme a oltre 3.500 compagni di squadra senza disabilità. La generosità dell’azienda aiuterà a portare avanti il percorso: la donazione sarà utilizzata da All Inclusive Sport per sostenere le spese dei tutor che affiancano altri sei atleti con disabilità durante gli allenamenti per un intero anno sportivo. Media Design Studio ha coinvolto in questa nuova iniziativa benefica i propri dipendenti nel corso dell’ultima cena aziendale. "Siamo molto felici e orgogliosi di contribuire a questo progetto", spiega Marco Manfredini, socio dello studio insieme a Lorenzo Malagoli e Mirco Boni.

