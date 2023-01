Lo stalker non ci molla e finisce ai domiciliari

L’ennesimo rifiuto di un ’no’. L’ennesimo sopruso su una donna. Sarebbe stata la fine della storia d’amore a trasformarlo in un vero e proprio incubo per la sua ex ragazza, portandolo a macchiarsi di una serie di condotte persecutorie per le quali, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di via Adua l’avevano denunciato alla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci per il reato di atti persecutori.

Lei una ventottenne, lui un coetaneo abitante in città: sono loro i protagonisti di questa vicenda. La ragazza, dopo una relazione sentimentale di alcuni mesi, iniziata la scorsa estate, a causa della gelosia del ragazzo ha deciso di porre fine alla relazione. Una decisione non accettata dall’uomo che dapprima ha minacciato il suicidio per poi mettere in atto una serie di presunte condotte persecutorie consistenti in pedinamenti, appostamenti sotto casa, minacce di riservarle gli stessi atteggiamenti persecutori tenuti con altra ex dell’uomo sino ad arrivare a rigarle e speronarle l’autovettura. La Procura aveva richiesto e ottenuto in data 3 dicembre scorso dal giudice delle indagini preliminari, l’applicazione nei confronti del presunto stalker della misura cautelare del divieto di avvicinamento al domicilio e a qualsiasi luogo frequentato dalla donna prescrivendogli di mantenere dalla stessa una distanza di almeno 1.500 metri nonché il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la donna. Provvedimento di natura cautelare che il ventottenne ha violato immediatamente, tanto che il 18 dicembre successivo l’uomo è stato sottoposto all’ulteriore misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Gip del Tribunale sempre su richiesta della Procura reggiana. I due provvedimenti cautelari non sono bastati, tanto che la Procura, recependo le segnalazioni dei carabinieri, ha ottenuto l’ulteriore aggravamento con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.