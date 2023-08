Lo stand a tema ’Barbie’ e tante stelle della musica

Confermati anche gli ospiti più importanti del mondo dello spettacolo e della musica: si parte domani con il Fluo Party alle 21,30 assieme alla musica dal vivo di Vittorio Bonetti. Non mancheranno anche i tradizionali fuochi danzanti (lunedì alle 22,15) e le esibizioni musicali tra Manuel Agnelli (il 22), Max Collini (23), Bugo (29) e Daniele Silvestri (31), oltre ai comici Giuseppe Giacobazzi (30) e Paolo Cevoli (domenica 3 per la chiusura). Previste diverse ‘cover’, serate a tema anni ’90 (Marabù il 25) ma anche eventi per i giovani, come l’evento dedicato alla ‘generazione z’ il 27 agosto o il ‘random’ il 2 settembre. Inoltre sulla scia del film ‘Barbie’ che ha spopolato soprattutto negli Usa, i Giovani Democratici hanno pensato di rinominare ‘Bar-B’ lo spazio a loro dedicato, come ribadito dalla segretaria Laura Arduini: "Il film ha fatto riflettere molto sulle difficoltà delle donne nell’affrontare il mondo attuale, seppur in luogo utopico. Ci sembrava giusto lanciare questo messaggio con un bar dedicato". Ricordiamo infine che per tutte le informazioni si può consultare la pagina www.ilprogrammadellafesta.it.