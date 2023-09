"Lo Stato non può stare a guardare"

Marchi

Il diffondersi di sacche di disagio e degrado che, comprensibilmente, preoccupano i cittadini sono la manifestazione della mancanza dello Stato.

Rientro oggi (ieri, ndr)

da Roma dove si è riunita la Commissione Anci sull’immigrazione.

Da Pozzallo a Bolzano il grido

è unisono: Stato dove sei? Governo cosa fai?

Dove sei nella gestione, che ti compete, della prima accoglienza delle persone che arrivano?

Dove sei nella gestione, che ti compete, nel rimpatrio di chi non ha diritto di asilo o protezione?

Dove sei nella repressione, che ti compete, di chi delinque spesso sfruttando i piu vulnerabili?

Dove sei nella garanzia, che ti compete, del diritto alla salute per tutte le persone?

Non c’è. Lo Stato non c è.

E lascia i territori e i Comuni

da soli.

Non possiamo mandare assistenti sociali ad arrestare spacciatori, non è il nostro mestiere. Non possiamo mandare la polizia municipale

a fare delle espulsioni, non è

il nostro mestiere.

Noi continuiamo a dare assistenza e accoglienza: l’abbiamo fatto con chi abitava alle Reggiane, lo stiamo facendo con i continui arrivi sul territorio, continueremo a farlo preparandoci anche quest’anno all’inverno e all’emergenza freddo.

Ma non possiamo e non vogliamo sostituirci allo Stato. L’intensificarsi nei mesi scorsi degli interventi in zona stazione ha probabilmente causato lo “spostarsi” di alcune persone. Ma non possiamo continuare a “spostare“.

Noi siamo disponibili a risposte strutturali, nei limiti delle nostre risorse e competenze, ma tutti devono fare la loro parte, sennò lo sforzo è vano e ai cittadini non arrivano risposte.

*assessore a Bilancio

e Welfare

del Comune di Reggio