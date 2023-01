"Lo Stato reagisce grazie a norme che adottammo col decreto Falcone"

di Gabriele Gallo

Da ministro della Giustizia volle Falcone, e visse l’"annus horribilis" delle stragi, il 1992. Ieri Claudio Martelli ha presentato il volume dedicato al giudice assassinato: "Vita e persecuzione di Giovanni Falcone". Rievoca anche il "fuoco amico" che spesso dovette subire il magistrato siciliano. L’incontro era promosso dall’associazione Crea Liberamente di Claudio Guidetti, intervistatore Nicola Fangareggi.

Martelli, lei è a Reggio nel giorno in cui Carabinieri e Dia hanno eseguito la confisca definitiva di beni alla ‘Ndrangheta.

"Operazioni come queste dimostrano che lo Stato, proprio grazie a norme che adottammo col decreto Falcone, reagisce ai tentativi di assoggettare il territorio. Resta inquietante il fatto che siano ancora così radicate".

"Aemilia" ha mostrato le collusioni tra criminalità organizzata e settori del mondo imprenditoriale ed economico…

"Resta l’aspetto più preoccupante. Ci sono anche in Emilia elementi di "borghesia mafiosa", come l’ha definita il procuratore di Palermo De Lucia, a livello di imprese, ma che poi si estende al singolo commerciante, all’artigiano, al professionista che ne segue gli interessi. La Sicilia ha a che fare da due secoli con queste malefiche connivenze; non deve succedere anche da voi".

Come impedirlo?

"Facendo in modo che i singoli impiegati degli enti locali tengano d’occhio ogni attività e, se sentono puzza di malavita, avvertano subito magistratura e forze dell’ordine. E’ importante poi creare reti di sostegno quando aziende o comuni cittadini finiscono in difficoltà economica e potrebbero cadere vittima di ricatti usurari e di pressioni da parte di gruppi criminali".

Come giudica l’attenzione dedicata dalla magistratura sui ’teoremi’ che vedevano coinvolti funzionari dello Stato?

"Con me sfonda una porta aperta: un po’ meno archeologia giudiziaria e maggiore attenzione all’attualità avrebbe permesso di analizzare e colpire meglio le attuali estensioni e la dimensione del fenomeno mafioso. L’arresto di Messina Denaro, per dire, segna la fine della lotta alla mafia stragista. Oggi però quello che più preoccupa sono le cybermafie, con la loro capacità di estorcere dati sensibili di aziende, forze politiche, governi, banche, e poi ricattarle".

Parlando di Giovanni Falcone ai reggiani, specie ai giovani, cosa vorrebbe comunicare?

"Due cose fondamentali: la lezione di coraggio e altissima dignità che ha portato avanti, senza mai farsi travolgere dalla paura. E poi il suo garantismo: Falcone rispettava gli imputati; era correttissimo con loro; non diventava amico dei collaboratori di giustizia, e non dava scampo a chi muoveva calunnie senza riscontri, specie contro politici o uomini dello Stato, a differenza di altri magistrati".