Lo ’stereoscopio dei solitari’ specchio di un’umanità smarrita

Oggi alle 17,30 nell’ambito degli spettacoli dell’Ottobre Rosa, al teatro di Guastalla va in scena "Lo stereoscopio dei solitari", tratto da un testo di Juan Rodolfo Wilcock. Con Emanuela Cardelli, Luca Menozzi, Daniele Alberini e Davide Cotena, per la regia di Luca Menozzi. "Lo stereoscopio dei solitari" è un libro di racconti pubblicato nel 1972.

L’opera è una galleria esilarante, e al contempo tragica, di tipi umani e sub-umani, un sottobosco urbano popolato da strambi personaggi e creature mitologiche catapultate in una moderna e cruda realtà. L’opera fu presentata dall’autore "come un romanzo con settanta personaggi principali che non si incontrano mai". Nello spettacolo al teatro guastallese ne vengono selezionati nove che, in ordine di apparizione, sono la dispensatrice, liberazione, Medusa, il centauro, la sirena, l’angelo, il compagno, Lerana, il vagabondo.

Per la colonna sonora della rappresentazione sono state scelte quattro canzoni: "Like a rolling stone" di Bob Dylan (1965), "Space Oddity" di David Bowie (1969), "Sunday morning" e "Walk on the Wild Side" di Lou Reed (1967 e 1972).