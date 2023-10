"Lo stop alla Guardia medica di Busana?. L’ha deciso l’Usl, presto un confronto"

Replica al gruppo di minoranza ‘Vivere Ventasso’ il sindaco Enrico Ferretti, ritenuto responsabile dell’avvenuta chiusura, lo scorso 2 ottobre, dello storico punto di Guardia Medica di Busana.

"L’opposizione sta distribuendo nei locali pubblici un elenco di inesattezze e modalità che appartengono ad un vecchio modo di fare politica – afferma il sindaco di Ventasso - sul punto del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Busana. Va precisato che, nella famigerata Ctss Provinciale di giugno, la decisione sulla riorganizzazione in montagna veniva demandata a una successiva riunione fra Sindaci e Direzione Ausl, riunione che però, purtroppo, non è mai avvenuta. La notizia della chiusura è arrivata tramite comunicato stampa del 28 settembre dell’Azienda Sanitaria che annunciava l’interruzione a partire dal 2 ottobre. Adesso stiamo lavorando assieme agli altri sindaci dell’Unione Montana caldeggiando un incontro urgente e risolutivo con l’Ausl. Qualora il motivo della riattivazione della Guardia Medica di Busana fosse esclusivamente economico, abbiamo dato disponibilità alla copertura dei costi del presidio come Unione dei Comuni, per far sì che un servizio che ha sempre funzionato continui nel suo iter, ben consapevoli, però, che la carenza del personale sanitario influisce ed ha influito sulla pianificazione delle coperture. Ma la soppressione di Busana lascia scoperto tutto il territorio di Ventasso, non lo possiamo permettere. Domani sera alle ore 21 ci troveremo a Cervarezza per un incontro con la municipalità di Busana".

s.b.