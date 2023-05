Lo storia dei frati cappuccini un successo da tutto esaurito

Grande successo domenica sera, al convento dei frati cappuccini di Scandiano, alla presentazione del libro ‘Una presenza. I Cappuccini a Scandiano 1623-2023’ del ricercatore storico scandianese Marco Montipò. Oltre 140 persone hanno partecipato alla serata alla presenza del sindaco Matteo Nasciuti e del vescovo mons. Giacomo Morandi. Erano presenti anche le amministrazioni dei Comuni di Casalgrande, Viano e Baiso. Durante l’incontro, moderato da Angela Chiapponi, è intervenuto il professore Gabriele Fabbrici che ha illustrato il legame dei frati cappuccini con la nostra provincia. Montipò ha poi presentato il contenuto del libro che, suddiviso in otto capitoli, riporta alla luce 400 anni di storia scandianese. La nuova opera letteraria, nelle sue 230 pagine, riporta alla luce notevole materiale documentale e fotografico completamente inedito. "Sono soddisfatto per l’incontro – ha sottolineato Montipò –. Con un certo orgoglio posso dire che vedere tante persone affluire nel teatro e gli organizzatori continuare a portare sedie per far sedere tutti mi ha davvero colpito positivamente. Molte persone sono rimaste in piedi nonostante l’allestimento di 120 sedie. Scandiano è davvero una grande comunità che dimostra anche in questa occasione di avere a cuore la propria storia". mat. b.