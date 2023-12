Lo storico bar del centro: "Qui da quattro generazioni"

Un pezzo di Trentino sbarca nella Bassa Reggiana, nel locale pubblico gestito dalla stessa famiglia ormai da quattro generazioni. Era il lontano 1919 quando Livio Ricchi aprì l’attività del bar di Fabbrico, in via Matteotti, in centro paese. E ora, abbondantemente un secolo dopo, quel locale pubblico è ancora in mano alla famiglia Ricchi.

Un bar che è diventato anche enoteca, con una vastissima gamma di vini del Trentino, prodotti di altissima qualità che fanno parte del vanto enogastronomico del Bel Paese. Livio Ricchi lasciò la gestione del bar nel 1954 al figlio Ezio e alla moglie Eria. A loro è poi subentrato il nipote Paolo, ancora alla guida del locale, da alcuni anni insieme alle figlie Irene e Giulia. Dunque, quattro generazioni alla guida di questo punto di riferimento per tanti fabbricesi e non solo. E che ora è specializzato pure in vini del Trentino, con la rappresentanza ufficiale per alcuni prodotti per i territori delle province di Reggio, Modena e Mantova.

"Siamo rappresentanti – spiega Paolo Ricchi – di prodotti di cantine come Bailoni, Resom e Klinger, inserite in un giovane consorzio, il Trentino dei Vignaioli". Paolo si è appassionato a questo prodotto grazie alle sue frequentazioni di quelle zone montane, dove ha un alloggio di proprietà.

"Conosco bene quei territori – aggiunge – dei quali ho imparato ad apprezzare non solo bellezze paesaggistiche ma anche prodotti locali. Vini compresi. Al bar a Fabbrico proponiamo ovviamente delle degustazioni di questi vini, ma siamo anche rifornitori di tanti privati, ristoranti e altri locali pubblici per quanto riguarda i vini delle tre Cantine di cui siamo distributori. È un prodotto che piace molto, con diffusione in crescita. Come il Bailoni fermentato 24 mesi, i Resom di 36 mesi con il 20% di barrique, il Klinger di 36 mesi blanc de blancs. Vini bianchi di altissima qualità".

E al bar Ricchi la cantina è molto rifornita, potendo servire prodotti di una cinquantina di aziende vitivinicole di tutto il Trento Doc. Ci sono anche i vini della cantina Moser, azienda agricola legata al grande campione di ciclismo italiano di qualche decennio fa. E domani sera al bar di via Matteotti si scambiano gli auguri con un aperitivo servito dalle 17 alle 21, ovviamente con vini trentini abbinati a ostriche e tramezzini al salmone, tra la musica proposta dal giovane Mb Roccia dj.

Antonio Lecci