Lo storico cedro sarà abbattuto

E’ stato deciso l’abbattimento del cedro situato nella aiuola tra via Legnano e via Sant’Andrea, in centro a Castelnovo Sotto. La scelta è giunta dopo il sopralluogo dei tecnici del Consorzio fitosanitario provinciale, da cui è emerso che il cedro presenta "difetti strutturali importanti" e che si sia "ingenerato un processo degenerativo dei tessuti legnosi in avanzamento verso la parte inferiore della struttura arborea".

C’è il rischio, secondo i tecnici, di una compromissione della solidità delle strutture meccaniche di sostegno dell’albero, "rendendolo maggiormente predisposto a rotture traumatiche, anche a seguito di sollecitazioni di modesta entità".

Inoltre il cedro (nella foto) si trova proprio al di sotto di una linea elettrica di Enel ed è stato capitozzato ogni qualvolta sono state svolte manutenzioni all’elettrodotto. La sua attuale posizione infine risulta pericolosa per la nuova viabilità dal punto di vista del codice della strada.

Dunque, la pianta sarà tagliata e al suo posto sarà messo a dimora un ippocastano rosso.

Sarà piantumato nelle prossime settimane, probabilmente a marzo, quando sono previste anche altre simili operazioni in zone in cui è stato necessario abbattere delle piante ammalate, in paese. In questo modo verrà ripristinato il patrimonio verde del paese mai come ora fondamentale per ceracre di combattere, nel limite del possibile, tutti i problemi relativi all’inquinamento e ai cambiamenti climatici.