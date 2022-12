Lo storico ortofrutta abbassa la saracinesca

Con la fine del 2022 chiude un altro storico negozio del centro di Bagnolo: l’ortofrutta Becchi, gestita dagli anni Cinquanta da Franco e Lilia e poi da Renza Becchi e Ivan Bagnoli, con la collaborazione di Nicoletta Davolio, moglie del figlio Alex. "Tanta la stima dimostrata a questa famiglia in questi ultimi giorni di apertura da clienti e negozianti dei portici, per come ha saputo vivere la piazza e rapportarsi con i tanti clienti", il saluto dell’amministrazione comunale, che ha fatto visita al negozio, alla vigilia di Natale, con il vicesindaco Luisa Ghiselli e l’assessore Roberto Dallari. E i commercianti del centro hanno scritto una filastrocca dedicata ai colleghi: "La vigilia di Natale è da sempre un giorno da cappello e guanti, sarà per questo che un po’ di magone, oggi, c’è l’abbiamo tutti quanti. Dagli anni Cinquanta la serranda del frutta e verdura si è alzata di buon mattino… incominciando da subito con pasta e cappuccino. Franco e la Lilia all’alba, di frutta a quintali ne han sistemata, col furgone e le cassette, tutta in fila e ordinata. E la Renza e Ivan qui di anni ne hanno vissuti tanti, dal matrimonio a oggi, 51 sono andati avanti…".

Antonio Lecci