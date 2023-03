Lo storico pino crolla e danneggia la chiesa

Ieri mattina, a causa del forte vento, un grosso pino è caduto davanti alla chiesa di La Vecchia. E’ successo verso le sei. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo dell’albero che da decenni si trovava nel giardino dell’edificio sacro e dell’adiacente canonica. Lo storico pino si è spezzato ed è poi finito principalmente nel sagrato proprio vicino alla porta principale della chiesa.

Ieri è stato subito informato don Massimiliano Giovannini (parroco dell’unità pastorale di Puianello-Vezzano) che ha prontamente richiesto l’intervento di un giardiniere per eseguire l’urgente operazione di rimozione e pulizia dell’area coinvolta.

Il pino di grandi dimensioni, a seguito della sua improvvisa caduta, ha danneggiato anche parzialmente la grondaia e alcune tegole del tetto della chiesa situata sulla strada statale 63 nel centro della frazione vezzanese.

"La parrocchia di La Vecchia – dice il parroco don Massimiliano – si farà ovviamente carico di tutte le spese. I danni sono ancora da quantificare con esattezza perché sarà pure necessario controllare la piccola parte del tetto compromessa. Abbiamo già avvisato il giardiniere per richiedere un sopralluogo per stabilire le modalità dell’immediata e urgente operazione da effettuare. Il sacerdote conferma che ieri mattina "nessuno transitava dalla zona nel momento in cui l’albero è precipitato a causa del vento. Confidiamo nel sostegno e nella solidarietà della comunità per aiutare la parrocchia che dovrà sostenere le elevate spese di pulizia e sistemazione". L’albero, piantumato molti anni fa dal compianto parroco don Franco Casotti, non era pericolante. La chiesa di La Vecchia in questi giorni, per motivi di sicurezza, è stata momentaneamente chiusa in quanto l’entrata è praticamente bloccata dalla pianta. Sarà riaperta prima del fine settimana per la Messa domenicale delle 9.30.

mat. b.