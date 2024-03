Lo Stradello compie 40 anni. Un pionere delle coop sociali

La cooperativa sociale ‘Lo Stradello’ celebra quest’anno il suo 40esimo anniversario. Nata nel 1984 dalla visione e dall’entusiasmo di famigliari e operatori del settore pubblico, Lo Stradello è stato un faro di speranza e inclusione per diverse generazioni di persone svantaggiate, contribuendo al benessere della comunità nel suo complesso. Oggi segna il passaggio di quattro decenni dalla fondazione di un progetto pionieristico. Domenica 12 maggio tutti i lavoratori della cooperativa si riuniranno per un pranzo in una tavolata unica lungo la strada, nel suggestivo scenario delle colline del podere di Pratissolo.

Le iniziative proseguiranno il 26 maggio con un’edizione speciale di ‘Podere in festa’, un open-day che mira a coinvolgere la comunità locale e ad accogliere soci, famiglie e ospiti nella scoperta della cooperativa. Serata speciale il 29 agosto nell’aia della cooperativa: un autentico gala del cinema all’aperto dedicato ai protagonisti della storia di Stradello. Saranno accolti ospiti e familiari dei centri residenziali e diurni con la proiezione di cortometraggi realizzati dai ragazzi della cooperativa e documenti filmati che ripercorrono il lungo percorso nel corso dei decenni. Previsto un momento istituzionale che guarda al futuro, mantenendo le radici nel passato, con l’organizzazione di un convegno e la presentazione del secondo libro-fotografico. Quest’ultimo documenta la storia e il lavoro nei vent’anni trascorsi dalla pubblicazione del primo volume ‘...siate uno stradello’ nel 2014. "Questo momento ci invita a celebrare i successi del passato mentre ci proiettiamo fiduciosi verso il futuro", dice Piero Giannattasio, presidente dello Stradello. Questo anniversario "rappresenta un traguardo significativo, evidenziando il ruolo fondamentale di Stradello nella promozione dell’occupazione e nella creazione di una solida comunità. Il nostro cammino non si ferma qui: è solo l’inizio di nuove sfide e opportunità che ci attendono, mantenendo viva la nostra visione e la nostra passione".

m. b.