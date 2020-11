di Settimo Baisi Al passo del Cerreto, storico confine tra le regioni Emilia Romagna e la Toscana, in questi giorni di pandemia sventolano due bandiere che indicano il confine dell’emergenza coronavirus: a nord la bandiera arancione (Emilia) e a sud la bandiera rossa (Toscana). La differenza dall’arancione al rosso non è molta, però cambiano alcune regole di comportamento che mettono un po’ in difficoltà chi da sempre vive e svolge attività sul confine, come la famiglia Giannarelli, titolare di albergo e ristorante al Passo del Cerreto proprio sulla statale 63 del Valico del Cerreto (Reggio Emilia-Aulla). Addirittura con quest’ultimo Dpcm si...

di Settimo Baisi

Al passo del Cerreto, storico confine tra le regioni Emilia Romagna e la Toscana, in questi giorni di pandemia sventolano due bandiere che indicano il confine dell’emergenza coronavirus: a nord la bandiera arancione (Emilia) e a sud la bandiera rossa (Toscana). La differenza dall’arancione al rosso non è molta, però cambiano alcune regole di comportamento che mettono un po’ in difficoltà chi da sempre vive e svolge attività sul confine, come la famiglia Giannarelli, titolare di albergo e ristorante al Passo del Cerreto proprio sulla statale 63 del Valico del Cerreto (Reggio Emilia-Aulla).

Addirittura con quest’ultimo Dpcm si sta verificando l’assurdo che, ovviamente non poteva essere contemplato in tempi passati quando la vita scorreva tranquilla oltre i mille metri del Passo del Cerreto: un’importante struttura di servizio (bar e ristorante) situata proprio sul valico a margine della strada statale, si trova metà in Emilia e metà in Toscana come indica la pietra miliare.

Mentre l’ordinanza della zona arancione lascia un po’ più respiro, quella della zona rossa restringe al massimo il comportamento individuale allo scopo di evitare il continuo diffondersi del contagio.

Sul crinale dell’Appennino si uniscono i comuni dei due versanti tosco-emiliani: Fivizzano (Aulla) e Ventasso (Reggio Emilia) e il loro territorio si estende nelle valli opposte, tranne Cerreto Laghi.

Mario Giannarelli, un giovane che segue con i familiari le strutture ricettive e di ristorazione del Passo del Cerreto dove sono comprese attività collaterali come il distributore di benzina e vendita dei giornali, manifesta preoccupazione per il clima che si è creato con l’emergenza del coronavirus.

"Si avverte un senso di abbandono, – afferma Giannarelli – non si vede nessuno, noi possiamo anche chiudere tutto tanto gente non ne circola. Siamo prigionieri a cavallo del confine tra le due zone, non ci possiamo muovere, se facciamo un passo a destra siamo nella zona arancione, un passo a sinistra nella zona rossa, siamo messi proprio male. Siamo completamente fermi, non possiamo fare nulla, neanche l’asporto perché dovremmo percorrere per le consegne oltre 20 km di strada su e giù dalla montagna, sia andando verso i centri abitati di Castelnovo Monti che verso Fivizzano".

Volge l’attenzione alle prossime feste di Natale con una certa preoccupazione Mario Giannarelli. "Per noi, che siamo sul passaggio, assieme agli operatori di Cerreto Laghi, sono sempre state importanti, – aggiunge – se saltano quelle salta il 50% del nostro budget. Prima di tutto la salute e quindi rispetto delle regole, però se non cambia qualche norma, anche la stazione di Cerreto Laghi non so cosa possa fare se viene la neve. Possiamo solo sperare in qualche nuovo protocollo che consenta almeno l’attività sciistica, altrimenti qui muore tutto. Se si muovono gli impianti si muova la gente, sempreché sia consentito da norme anti-coronavirus. Guardiamo con interesse alla curva".

Antonio Manari, sindaco di Ventasso e presidente dell’Unione Comuni: " Capisco le difficoltà di questi operatori che si trovano con un piede di qua e uno di là, però nessuno ci può fare niente. Speriamo solo che le prossime due settimane migliori questa preoccupante situazione sanitaria".