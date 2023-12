Lo ‘strappapensieri’ coi modi di dire in dialetto reggiano

Trecentosessantasei modi di dire nel dialetto reggiano. Uno al giorno. È il calendario “strappapensieri” ideato dall’associazione Léngua Mèdra di Albinea che si può trovare in vendita nelle edicole reggiane e può rappresentare un’originale idea come regalo di Natale. All’interno si trovano modi di dire, noti e meno noti, con la traduzioneinterpretazione in italiano. "Se ci riappropriassimo della saggezza e dell’arguzia contenuta in quei 366 pensieri, distillati nei secoli, potremmo ricolorire il nostro linguaggio quotidiano senza ricorrere a tante parole straniere...", dicono gli amici di Léngua Mèdra.