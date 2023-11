LO STRAVAGANZA MARKET

Domani e domenica a Correggio si svolge la prima edizione dello "Stravaganza Market" al salone delle Feste di via Fazzano. In programma stand dell’handmade, vintage fra abiti,dischi, illustrazioni, stampe, la scuola di magia, giochi intelligenti, prove di abilità numerica, fino alla pista dei tricicli grilli costruiti da Amerigo. Inoltre, il laboratorio per realizzare le letterine per Babbo Natale, dei giochi di ruolo, un workshop di pittura in miniatura, spazi gastronomici con piatti selezionati, dj set e la musica dal vivo. L’ingresso è a offerta, gratuito fino a 14 anni di età.