Lo strazio del medico superstite: "Vorrei essere morto coi miei cari"

A dodici anni dalla tragedia che costò la vita a 268 persone, tra cui 60 bambini, ieri mattina in Sala del Tricolore, in municipio a Reggio, è stato proposto il progetto Call Malta-Rotte, con oltre 100 studenti degli istituti superiori cittadini a riflettere insieme partendo dal ricordo dell’affondamento del peschereccio e dal rimpallo burocratico che fece ritardare di ore i soccorsi. A oltre dieci anni di distanza, quell’evento, simbolo di tante tragedie del Mediterraneo, continua a interrogare la coscienza collettiva sul ruolo delle istituzioni, sul diritto alla vita, sull’accoglienza e sulle politiche migratorie.

"Call Malta – ha sottolineato Giacomo Bassmaji, curatore del progetto – nasce per riportare alla luce una tragedia da non dimenticare. L’11 ottobre 2013 diventa simbolo di una responsabilità collettiva rimossa troppo a lungo. Con questo progetto vogliamo creare spazi di ascolto, memoria e consapevolezza, utilizzando anche l’arte come strumento di comunicazione collettiva, capace di unire, emozionare e far riflettere. Solo conoscendo possiamo davvero cambiare".

Commovente l’intervento, in collegamento esterno, di Mazen Dahhan, medico e superstite della tragedia, il quale ha raccontato i momenti drammatici del naufragio costato la vita alla moglie e ai figli: "Imbarcavamo acqua, la nave ha iniziato a dondolare, cercavamo di tenerci in equilibrio. Poi è arrivata un’onda alta e la barca si è capovolta. Ho abbracciato mia moglie, cercando di tenerla stretta, ma la forza del mare ha vinto: non sono riuscito a tenerla, è scivolata via rimanendo intrappolata nello scafo che è colato a picco in 30 secondi. Sono sopravvissuto, ma in ogni momento vorrei essere con loro: intrappolato in quella barca con mia moglie e i miei figli, perché questa non è vita".