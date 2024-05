Lo struggimento dei corpi

Domani sera, alle 21, in Fonderia è protagonista Lost Movement - compagnia under 35, nata nel 2011 a Milano e guidata dal coreografo Nicolò Abbattista - che porta in scena "Sehnsucht". "Sehnsucht" è una parola-chiave dello spirito romantico tedesco, che indica lo struggimento generato dal desiderio di qualcosa che però sfugge alla nostra presa. Nella performance - che vede interpreti Chiara Borghini, Giovanni Careccia, Gioele Cosentino, Arianna Cunsolo, Francesca Lastella, Enrico Luly, Nicoletta Bellazzi e Alessandro Bonacina - questo sentimento si manifesta come il desiderio di raggiungere il limite che divide dal prossimo, di mostrarlo, toccarlo. Corpi soli ma dipendenti indagano, in uno spazio comune, i propri limiti, creando una composizione istantanea diversa ad ogni ripetizione. La musica, appositamente composta da Filippo Ripamonti, riverbera ed espande i confini spaziali creati dai danzatori.