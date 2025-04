Lo Student Day di Seta. Il ponte tra l’istruzione e il mondo del lavoro

Nella sede reggiana di Seta si è tenuta una nuova edizione dello ‘Student Day’, l’iniziativa che apre agli studenti delle scuole superiori del territorio le porte dell’azienda emiliana di trasporto pubblico. Il progetto, avviato nel 2023, ha come obiettivo quello di presentare ai giovani che stanno completando il percorso di studi la struttura organizzativa aziendale, ed informarli sulle opportunità lavorative e di carriera alle quali possono accedere. Lo ‘Student Day’ Seta non è quindi soltanto un progetto didattico-formativo che aiuta a scoprire il ‘dietro le quinte’ di un servizio pubblico essenziale, ma ha anche una concreta finalità occupazionale e professionale nei confronti degli studenti. Grazie al progetto, sono già diversi i ragazzi che negli ultimi anni sono passati direttamente dai banchi di scuola ad un concreto e stabile inserimento lavorativo in Seta, operando nei reparti di manutenzione dei veicoli delle tre sedi aziendali di Modena, Reggio e Piacenza.

I protagonisti di questo ‘Student Day’ sono stati gli allievi dell’ultimo anno del corso per ‘Operatore meccatronico dell’autoriparazione’ della Fondazione Enaip Don Agostini di Reggio. "L’incontro diretto in azienda con gli studenti è un progetto al quale Seta tiene particolarmente – ha dichiarato Alberto Cirelli, presidente della società emiliana –. Da un lato ci consente di far conoscere meglio ai principali fruitori del servizio la nostra realtà organizzativa, e dall’altro costituisce uno degli strumenti in cui è articolata la nostra attività di recruiting. Seta è un’azienda solida, attenta alla qualità del servizio erogato ed alla qualità del lavoro dei suoi addetti".